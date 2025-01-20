Что будет с ценами на квартиры и ипотекой в Красноярске в 2025 году? Ответ экспертов

Posted 20 января, 09:13
Published 20 января, 09:13
Modified 20 января, 09:15
Updated 20 января, 09:15
Средняя стоимость вторичного жилья в Красноярске в декабре 2024 года составила 6 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра — 119,7 тысячи рублей. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Красноярска в декабре 2024 года составила 7,7 миллиона рублей, цена квадратного метра — 137,5 тысячи рублей. Такие данные «Проспекту Мира» предоставили в «Авито Недвижимости».
Как выяснили аналитики холдинга 1MI на основе данных «Домклик» средняя стоимость квадратного метра в красноярских новостройках достигла 140 500 рублей, а средняя стоимость квадрата на вторичном рынке — 126 402 рублей.
По данным «Яндекс Недвижимости», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в декабре 2024 года составила 5,5 миллиона рублей: за год она выросла на 6,3%. По данным сервиса, средняя стоимость квартиры на первичном рынке в декабре 2024 года составила 8,1 миллиона рублей, за год цена выросла на 8,7%.
Как рассказал «Проспекту Мира» директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года зафиксирован рост предложения новостроек в Красноярске почти в два раза — на 91%. Вместе с ростом предложения увеличился спрос — на 5% по сравнению с декабрем 2023 года. Заметнее всего год к году вырос интерес к покупке однокомнатных квартир — на 19%. Студии стали востребованнее на 10%, а трехкомнатные квартиры — на 6%.
«Активность на первичном рынке в конце года поддерживала семейная ипотека и специальные предложения от застройщиков. Например, на фоне текущих рыночных ставок по ипотеке многие девелоперы предлагают рассрочки. Так, у некоторых застройщиков доля продаж в рассрочку уже сравнялась с долей ипотечных сделок». — отметил Алексеев.
Директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин рассказал «ПМ», что объем предложения квартир на вторичном рынке Красноярска на платформе вырос на 13%. Спрос вырос на 24%. Сильнее всего увеличился интерес к однокомнатным квартирам — на 43% и студиям — на 39%.
«В конце 2023 года на вторичном рынке наблюдался спад, связанный с повышением ключевой ставки ЦБ РФ в июле–октябре того же года. В декабре 2024 года интерес к готовому оказался выше. Спрос на вторичное жилье формировался в том числе за счет альтернативных сделок, когда покупка новой квартиры финансируется за счет продажи предыдущей. Также активность на вторичном рынке поддерживали покупатели, которые перешли с первичного на вторичный рынок после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки», — отметил Ерёмкин.
Руководитель департамента аналитики компании «Этажи» Юлия Поддубская заявила «ПМ», что в 2024 году большое влияние на рынок недвижимости оказали два события:
«Если учесть, что более 80% сделок в 2024 году проходило с участием ипотечных средств, это существенно повлияло на спрос на недвижимость в целом. Но критического снижения не произошло, покупатели на рынке есть: до 40% выросла доля покупателей за наличные, а на рынке новостроек осталась доступной семейная ипотека. Сильного падения спроса не произошло, в том числе, за счет запуска различных акций, рассрочек и скидок, которые запускали застройщики».
Цена квадратного метра в новостройках, по данным «Этажей», с января 2024 года выросла на 3,6% — до 129 500 рублей за квадрат, на вторичном рынке рост составил 7,5% — до 115 832 рублей за квадрат.
Директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит, что снижения цен на новостройки в этом году не будет.
«Мы не ожидаем, что в 2025 году цены на новостройки могут значительно снизиться. На формирование стоимости по-прежнему влияет кредитная нагрузка застройщиков, которая увеличилась вместе с ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Также после завершения массовой льготной ипотеки многие девелоперы снижают темпы вывода новых объектов на рынок».
Директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин не прогнозирует «существенного изменения цен».
«Поскольку для россиян недвижимость по-прежнему остается надежным способом сбережения средств и ценным активом. Вероятно, продавать вторичную недвижимость с дисконтом собственники будут только в случае личной необходимости».
Руководитель департамента аналитики компании «Этажи» Юлия Поддубская также отмечает, что в 2025 году снижение цен на новостройки не ожидается.
«Вероятно, цены будут корректироваться на размер инфляции. Цены на вторичном рынке могут немного корректироваться за счет торга, но на среднюю стоимость это не повлияет».
Сейчас, говорит Поддубская, на рынке формируется существенный отложенный спрос — как только ключевая ставка начнет снижаться, покупатели, которые сейчас не подходят под действующие льготные программы, выйдут на рынок.
По итогам 2024 года в России было выдано почти на 40% меньше ипотечных кредитов, чем в 2023 году, следует из данных госкомпании «Дом.РФ».
Риелтор и руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова говорит, что с 2025 года в силу вступит ипотечный стандарт — он в основном и повлияет на ипотеку в 2025 году.
«Основная цель этого стандарта — снизить риски как для заемщиков, так и для банков. Это поможет более подробно информировать людей об условиях ипотеки и связанных с ней рисках, чтобы они могли принимать осознанные решения при покупке квартиры», — говорит Осколкова.
Ключевые моменты, которые появятся с 2025 года:
Эскроу-счета вместо аккредитивов. Банки не смогут больше использовать аккредитивы для размещения средств, а деньги будут храниться на эскроу-счетах, что защитит ваши средства.
Запрет бонусов от застройщиков. Банки не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это приводит к искусственному завышению цен на жильё.
Первоначальный взнос. Невозможно будет учитывать деньги, которые вернутся покупателю после покупки квартиры — например, кэшбэк от застройщика или банка.
«Это предотвратит манипуляции с ценой жилья и обеспечит лучшую финансовую подготовленность», — считает риелтор.
Единые условия ипотеки. Ипотечный договор будет заключаться на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от стоимости жилья.
Полное информирование заемщика. Банк обязан предоставить все условия по ипотеке и все возможные риски до подписания договора.
Запрет на комиссию за пониженную ставку. С июля 2025 года банки не смогут брать дополнительную плату за пониженную ставку.
По мнению Осколковой, ипотечный стандарт усложнит процесс получения ипотеки для тех, у кого нет накоплений на первоначальный взнос. Однако в целом, считает риелтор, он защитит от рисков и повысит прозрачность условий кредитования.
«По прогнозам аналитиков, это приведет к снижению темпов кредитования в России, что поможет уменьшить закредитованность населения и снизит число высокорисковых ипотечных кредитов», — подытожила Осколкова.