Красноярец украл 87 пачек сливочного масла и продал их на улице со скидкой

Posted 3 февраля, 03:49
Published 3 февраля, 03:49
Modified 3 февраля, 12:30
Updated 3 февраля, 12:30
В сентябре 2024 года мужчина похитил 37 брикетов в одном из магазинов, рассказали в МВД. Полицейские выяснили, что это сделал 24-летний красноярец, который ранее был судим за имущественные преступления.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к еще к двум аналогичным преступлениям. В одном случае он вынес 26 пачек, в другом — 24.
В общей сложности красноярец похитил масло на сумму около 15 тысяч рублей, а затем продал незнакомым людям на улице за 7 тысяч рублей.
Дело расследовали и передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.