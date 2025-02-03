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Posted 3 февраля, 03:49

Published 3 февраля, 03:49

Modified 3 февраля, 12:30

Updated 3 февраля, 12:30

Красноярец украл 87 пачек сливочного масла и продал их на улице со скидкой

Красноярец украл 87 пачек сливочного масла и продал их на улице со скидкой

3 февраля 2025, 03:49
Фото: МВД 24.
В Красноярске осудят мужчину, который украл с полок трех магазинов 87 брикетов сливочного масла на 15 тысяч рублей. Похищенное он продавал на улице прохожим.

В сентябре 2024 года мужчина похитил 37 брикетов в одном из магазинов, рассказали в МВД. Полицейские выяснили, что это сделал 24-летний красноярец, который ранее был судим за имущественные преступления.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к еще к двум аналогичным преступлениям. В одном случае он вынес 26 пачек, в другом — 24.

В общей сложности красноярец похитил масло на сумму около 15 тысяч рублей, а затем продал незнакомым людям на улице за 7 тысяч рублей.

Дело расследовали и передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

  • Ранее мы рассказывали, как женщина украла из магазина 16 брикетов, чтобы их «кушать».
  • Также мы узнавали у ритейлеров, участились ли кражи из-за подорожания цен.
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