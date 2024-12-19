Путин рассказал, почему так подорожало сливочное масло. Извиняться в этот раз не стал

Posted 19 декабря, 10:07
Published 19 декабря, 10:07
Modified 19 декабря, 11:25
Updated 19 декабря, 11:25
Ранее рассказывали о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
Путин сказал, что знает о росте цен на масло на 33-34%. Причиной он назвал то, что производство не увеличилось настолько, насколько выросло потребление.
В 2023 году Путину задавали аналогичный вопрос про рост цен на яйца — они сильно подорожали осенью. Тогда он назвал похожие причины, сказал, что надеется на «улучшение ситуации», заявил, что сожалеет и приносит извинения.
В этом году за рост цен он извиняться не стал.