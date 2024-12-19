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Posted 19 декабря, 10:07

Published 19 декабря, 10:07

Modified 19 декабря, 11:25

Updated 19 декабря, 11:25

Путин рассказал, почему так подорожало сливочное масло. Извиняться в этот раз не стал

Путин рассказал, почему так подорожало сливочное масло. Извиняться в этот раз не стал

19 декабря 2024, 10:07
Владимира Путина спросили во время прямой линии, почему в России так выросли цены на сливочное масло.

Ранее рассказывали о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.

Путин сказал, что знает о росте цен на масло на 33-34%. Причиной он назвал то, что производство не увеличилось настолько, насколько выросло потребление.

В 2023 году Путину задавали аналогичный вопрос про рост цен на яйца — они сильно подорожали осенью. Тогда он назвал похожие причины, сказал, что надеется на «улучшение ситуации», заявил, что сожалеет и приносит извинения.

В этом году за рост цен он извиняться не стал.

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