Объявление

В Красноярске в Зеленой роще снова пытаются продать «дачу Быкова» за 75 миллионов

В Красноярске снова выставили на продажу недостроенный спортивный комплекс «Орлиха», расположенный на берегу Енисея в Зеленой роще. Комплекс часто называют «дачей Быкова».