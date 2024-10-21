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Октябрь
«Разрешу бегать по лужам»: в Красноярске появился «отец на час»
В Красноярске появилась новая услуга — «отец на час». Объявление опубликовано на сайте «Авито».
21 октября, 01:36
В Красноярске продают домик для квадроберов
В Красноярске продают дом для квадроберов. Объявление о продаже разместили на «Авито» 4 октября.
8 октября, 03:18
Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд
1 октября, 13:06
Сентябрь
В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.
21 сентября, 08:20
Май
В Красноярске в Зеленой роще снова пытаются продать «дачу Быкова» за 75 миллионов
В Красноярске снова выставили на продажу недостроенный спортивный комплекс «Орлиха», расположенный на берегу Енисея в Зеленой роще. Комплекс часто называют «дачей Быкова».
30 мая, 04:05
Мэр назвал «фейком и абсурдом» объявление с просьбой к жителям Овсянки сидеть дома
2 мая, 01:10
Апрель
«Комсомолл» закрывает парковку для тех, кто не собирается в торговый центр
В Красноярске ТЦ «Комсомолл» закрывает свою парковку для тех, кто не собирается посещать торговый центр.
19 апреля, 12:08
В Красноярске продают арестованный ТЦ Bazzar за 125 миллионов
В Красноярске на улице Телевизорной продают торговый центр Bazzar в здании бизнес-центра MixMax за 125 миллионов рублей. При этом объект арестован на 70% из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
18 апреля, 05:50
Март
Два таинственных дворца Быкова в Овинном продают за 52 миллиона
На окраине Красноярска выставили на продажу два из шести особняков, которые построил бизнесмен Анатолий Быков.
27 марта, 12:00

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