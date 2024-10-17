В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?

В Красноярске седьмого сентября на весь день поменяют схему движения двух трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.