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Трамвай

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Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?
17 октября, 10:22
На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе
На проспекте Красноярский рабочий около остановки «Цирк» ребенка зажали машины и трамвай на обновленных трамвайных путях.
24 сентября, 07:39
В Красноярске ГАИ и прокуратура нашли нарушения в ремонте трамвайных путей за 816 млн
16 сентября, 07:08
В Красноярске два трамвая будут весь день ездить по-другому. Как и почему?
В Красноярске седьмого сентября на весь день поменяют схему движения двух трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Мичурина и Щорса.
4 сентября, 03:30
Мэрия Красноярска расторгла контракт с «Промстроем». Компания получила 764 миллиона
4 сентября, 01:45
В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ
На правом берегу Красноярска запустят новый трамвайный маршрут. Он соединит микрорайон Энергетики и КрасТЭЦ.
30 августа, 03:41
Что не так с трамвайными путями после ремонта за 816 млн? Список от депутата
1 августа, 02:58
На Красрабе трамвай снес машину такси. Там пострадала пассажирка
Сегодня, 31 июля, на правобережье Красноярска трамвай протаранил машину такси на Красрабе. Есть пострадавший.
31 июля, 06:18
На Матросова трамвай сошел с рельсов. Там уже собралась пробка
26 июля, 02:59
«Чтоб отрабатывали свой золотой тариф». В Красноярске предложили ввести обязательный стандарт по сервису для перевозчиков
8 июля, 05:27
Что в Красноярске думают о разрыве скандальной концессии с «Мовистой»? Собрали мнения
5 июня, 04:38
Мэрия хочет через суд разорвать трамвайную концессию с «Мовистой». Что известно?
4 июня, 06:59
В Красноярске один трамвай отменят, а еще одному изменят маршрут из-за ремонта
В Красноярске трамваи №5 и №6 не будут ходить по Волжской, сообщили в администрации города.
19 марта, 01:43
Новый трамвай за 83 миллиона привезли в Красноярск. Показываем, как он выглядит
Завод в Челябинской области изготовил для Красноярска новый трамвайный вагон за 83 миллиона рублей.
24 февраля, 02:30
В Красноярске со вторника не ходят трамваи до Черемушек. Что случилось?
12 января, 07:37
2023
Мэрия Красноярска заказала новый трамвайный вагон за 83 миллиона рублей
Завод в Челябинской области изготовит для Красноярска новый трамвайный вагон. Он будет стоить 83 миллиона рублей.
27 ноября 2023, 02:50
В Красноярске выбрали скандального подрядчика для ремонта трамвайных путей за 816 млн
22 октября 2023, 02:38
В Красноярске остановили торги по ремонту трамвайных путей из-за жалобы
12 октября 2023, 01:57
В Красноярске водитель машины снес с рельсов трамвай
В Кировском районе Красноярска произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем.
25 сентября 2023, 08:51
В Красноярске резервирует земли для создания трамвайной сети на Авиаторов
Мэрия Красноярска резервирует земли на Авиаторов для создания трамвайной сети.
20 июля 2023, 02:58

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