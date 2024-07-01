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Posted 1 июля, 07:03

Published 1 июля, 07:03

Modified 2 июля, 02:46

Updated 2 июля, 02:46

В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать

1 июля 2024, 07:03

В Лесосибирске не умеющий плавать 17-летний парень ушел из детдома и утонул

В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.

Как рассказали в СК, все произошло вечером 29 июня. Следователям поступило сообщение о пропаже 17-летнего воспитанника детского дома. Позднее поступила информация, что юноша утонул в Енисее.

По предварительным данным, двое воспитанников детского дома отправились купаться на берег реки — в районе городской набережной. В какой-то момент 17-летнего юношу течением реки отнесло на глубину. Он не умел плавать и не смог самостоятельно выбраться.

Как уточнили «ПМ» в СК, молодые люди никому не сообщили, что отправились плавать. Купание в этом месте запрещено.

Тело юноши нашли днем 1 июля. Ведется проверка.

  • Ранее мы рассказывали, что 30 июня на острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час.
  • Всего на водоемах в Красноярском крае за июнь погибли 22 человека, включая 4 детей.
  • Как считают спасатели, взрослые люди в основном погибают из-за самоуверенности и неверия в то, что они могут утонуть. Дети же гибнут из-за того, что они копируют поведение взрослых и игнорируют правила безопасности, утверждают в МЧС.
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