В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать

В Лесосибирске не умеющий плавать 17-летний парень ушел из детдома и утонул

В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул — его унесло течением на глубину.