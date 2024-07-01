В Лесосибирске 17-летний парень ушел из детдома и утонул. Он не умел плавать

Posted 1 июля, 07:03
Published 1 июля, 07:03
Modified 2 июля, 02:46
Updated 2 июля, 02:46
Как рассказали в СК, все произошло вечером 29 июня. Следователям поступило сообщение о пропаже 17-летнего воспитанника детского дома. Позднее поступила информация, что юноша утонул в Енисее.
По предварительным данным, двое воспитанников детского дома отправились купаться на берег реки — в районе городской набережной. В какой-то момент 17-летнего юношу течением реки отнесло на глубину. Он не умел плавать и не смог самостоятельно выбраться.
Как уточнили «ПМ» в СК, молодые люди никому не сообщили, что отправились плавать. Купание в этом месте запрещено.
Тело юноши нашли днем 1 июля. Ведется проверка.