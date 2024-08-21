Рынок труда в Красноярском крае назвали «самым горячим» в Сибири

Posted 21 августа, 02:52
Published 21 августа, 02:52
Modified 21 августа, 10:30
Updated 21 августа, 10:30
С января по июль 2024 года активность российских работодателей выросла на 27% относительно 2023 года, сообщают аналитики hh.ru.
При этом два сибирских региона показали рост спроса на персонал выше среднего по стране — аналитики заявили, что в них самый «горячий» рынок труда с точки зрения спроса на кадры.
Эти регионы — это Алтайский край с ростом вакансий на 29% и Красноярский край с ростом вакансий на 28%. При этом рост активности соискателей в этих регионах составил 18%.
Меньше всего количество вакансий выросло в Томской области — на 24%, Новосибирской и Иркутской областях — на 21%, в Омской и Кемеровской областях — на 17% вакансий год к году.