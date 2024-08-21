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Posted 21 августа, 02:52

Published 21 августа, 02:52

Modified 21 августа, 10:30

Updated 21 августа, 10:30

Рынок труда в Красноярском крае назвали «самым горячим» в Сибири

Рынок труда в Красноярском крае назвали «самым горячим» в Сибири

21 августа 2024, 02:52
Фото: 1MI
Аналитики выяснили, в каких сибирских регионах самый «горячий» рынок труда — то есть, где количество вакансий растет быстрее количества резюме от соискателей.

С января по июль 2024 года активность российских работодателей выросла на 27% относительно 2023 года, сообщают аналитики hh.ru.

При этом два сибирских региона показали рост спроса на персонал выше среднего по стране — аналитики заявили, что в них самый «горячий» рынок труда с точки зрения спроса на кадры.

Эти регионы — это Алтайский край с ростом вакансий на 29% и Красноярский край с ростом вакансий на 28%. При этом рост активности соискателей в этих регионах составил 18%.

Фото: hh.ru

Меньше всего количество вакансий выросло в Томской области — на 24%, Новосибирской и Иркутской областях — на 21%, в Омской и Кемеровской областях — на 17% вакансий год к году.

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