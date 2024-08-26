В Красноярске арестован замглавы «Россетей Сибирь»

Posted 26 августа, 07:50
Published 26 августа, 07:50
Modified 27 августа, 08:47
Updated 27 августа, 08:47
В Железнодорожном районном суде Красноярска сообщили, что заместителя гендиректора «Россетей Сибирь» Игоря Павлова задержали и отправили в СИЗО. Его подозревают в получении взятки через посредника в особо крупном размере.
Меру пресечения Павлову избрали 23 августа. Он будет находиться под арестом как минимум до 20 октября.
«Проспекту Мира» в пресс-службе компании «Россети Сибирь» заявили, что они «оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий».
Корреспондент «ПМ» попытался связаться с региональным следкомом, однако оперативно получить комментарий не удалось.
Обновление: В СК рассказали, как и за что задержали Павлова.