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Posted 26 августа, 07:50

Published 26 августа, 07:50

Modified 27 августа, 08:47

Updated 27 августа, 08:47

В Красноярске арестован замглавы «Россетей Сибирь»

В Красноярске арестован замглавы «Россетей Сибирь»

26 августа 2024, 07:50
Фото: prmira.ru
В Красноярске задержали замглавы компании «Россети Сибирь» Игоря Павлова. Его подозревают в получении взятки.

В Железнодорожном районном суде Красноярска сообщили, что заместителя гендиректора «Россетей Сибирь» Игоря Павлова задержали и отправили в СИЗО. Его подозревают в получении взятки через посредника в особо крупном размере.

Меру пресечения Павлову избрали 23 августа. Он будет находиться под арестом как минимум до 20 октября.

«Проспекту Мира» в пресс-службе компании «Россети Сибирь» заявили, что они «оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий».

Корреспондент «ПМ» попытался связаться с региональным следкомом, однако оперативно получить комментарий не удалось.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Взятка#Уголовное дело#Железнодорожный суд#Преступление
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