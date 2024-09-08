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Posted 8 сентября, 13:08

Published 8 сентября, 13:08

Modified 8 сентября, 13:08

Updated 8 сентября, 13:08

В Красноярске нашли зараженную опасными мухами партию дынь из Казахстана

В Красноярске нашли зараженную опасными мухами партию дынь из Казахстана

8 сентября 2024, 13:08
Фото: freepik.com
В Красноярске нашли партию импортную партию дынь, которая оказалась заражена опасными мухами.

В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» проверили партию дынь общей массой более 21 тонны. Продукция пришла в город из Казахстана.

Результаты исследований показали, что часть дынь были заражены дынной мухой.

Дынная муха — опасный вредитель. Они откладывают под кожицу тыкв, дынь и арбузов яйца, после чего личинки повреждают мякоть с семенами.

Сами мухи питаются соком, проделывая в плодах небольшие отверстия. В результате это приводит к появлению грибковых болезней, вызывающих загнивание.

Информацию об опасных дынях передали региональному Россельхознадзору.

  • До этого мы рассказывали, что специалисты нашли в Красноярске поддельную колбасу.
  • Тут мы писали о том, что в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочку.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Проверка#Фрукты#Опасность#Дыня
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