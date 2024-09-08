В Красноярске нашли зараженную опасными мухами партию дынь из Казахстана

Posted 8 сентября, 13:08
Published 8 сентября, 13:08
Modified 8 сентября, 13:08
Updated 8 сентября, 13:08
В красноярском филиале «Центра оценки качества зерна» проверили партию дынь общей массой более 21 тонны. Продукция пришла в город из Казахстана.
Результаты исследований показали, что часть дынь были заражены дынной мухой.
Дынная муха — опасный вредитель. Они откладывают под кожицу тыкв, дынь и арбузов яйца, после чего личинки повреждают мякоть с семенами.
Сами мухи питаются соком, проделывая в плодах небольшие отверстия. В результате это приводит к появлению грибковых болезней, вызывающих загнивание.
Информацию об опасных дынях передали региональному Россельхознадзору.