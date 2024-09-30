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Posted 30 сентября, 03:59

Published 30 сентября, 03:59

Modified 30 сентября, 04:45

Updated 30 сентября, 04:45

В Красноярском крае молодой водитель сбил насмерть велосипедистку

В Красноярском крае молодой водитель сбил насмерть велосипедистку

30 сентября 2024, 03:59
Фото: МВД 24
В Шушенском произошла смертельная авария вечером 29 сентября.

Как сообщили в полиции, 19-летний водитель на «Жигули» врезался 41-летнюю велосипедисту, которая решила срезать маршрут и переехать дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода.

Женщина скончалась на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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#Владислав Савончик#ДТП#Полиция#Авария#Красноярский край#Велосипед#Шушенское#Водитель#Велосипедистка
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