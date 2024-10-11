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Posted 11 октября, 04:14

Published 11 октября, 04:14

Modified 11 октября, 05:39

Updated 11 октября, 05:39

Красноярец бросал пенсионерку об асфальт, душил и угрожал ей ножом из-за замечания

Красноярец бросал пенсионерку об асфальт, душил и угрожал ей ножом из-за замечания

11 октября 2024, 04:14
Фото: t.me/kraschp
В Красноярске неизвестный избил пенсионерку за сделанное замечание. Сейчас подозреваемого ищет полиция.

Сообщение об инциденте появилось в «ЧП Красноярск». Все произошло накануне, 10 октября, в районе дома на Красноярском рабочем 111 Б.

По словам автора поста, неизвестный мужчина жег что-то на помойке и в какой-то момент 86-летняя пенсионерка сделала ему замечание.

Видео: t.me/kraschp.
«В итоге он её сначала уронил с подножки, что видно на записи. Затем догнал во дворе, начал душить и угрожать предметом похожий на нож».

В МВД сообщили, что накануне вечером в полицию с заявлением обратилась красноярка и рассказала о случившемся.

В настоящее время сотрудники полиции ищут нападавшего. В МВД добавили, что сегодня пенсионерка пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

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