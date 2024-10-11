Красноярец бросал пенсионерку об асфальт, душил и угрожал ей ножом из-за замечания

Posted 11 октября, 04:14
Published 11 октября, 04:14
Modified 11 октября, 05:39
Updated 11 октября, 05:39
Сообщение об инциденте появилось в «ЧП Красноярск». Все произошло накануне, 10 октября, в районе дома на Красноярском рабочем 111 Б.
По словам автора поста, неизвестный мужчина жег что-то на помойке и в какой-то момент 86-летняя пенсионерка сделала ему замечание.
«В итоге он её сначала уронил с подножки, что видно на записи. Затем догнал во дворе, начал душить и угрожать предметом похожий на нож».
В МВД сообщили, что накануне вечером в полицию с заявлением обратилась красноярка и рассказала о случившемся.
В настоящее время сотрудники полиции ищут нападавшего. В МВД добавили, что сегодня пенсионерка пройдет судебно-медицинскую экспертизу.