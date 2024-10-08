В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке

Posted 8 октября, 09:37
Published 8 октября, 09:37
Modified 8 октября, 14:54
Updated 8 октября, 14:54
Инцидент произошел еще 2 мая. Как рассказали в СК, девять подросток 14-17 лет зашли в остаточный павильон и встретили троих парней 14-15 лет. Произошла словесная перепалка, один из девяти подростков показал нож и началась драка — троих подростков избили и постреляли по ним из травматического пистолета.
СК завершил расследование и направил дело в прокуратуру. Девятерых подростков, среди которых два иностранца и один с двойным гражданством, обвиняют в хулиганстве с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц.
В СК уточнили, что максимально наказание, которое им грозит — лишение свободы до 7 лет, минимальное — штраф от 500 тыс рублей