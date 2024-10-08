В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке

Инцидент произошел еще 2 мая. Как рассказали в СК, девять подросток 14-17 лет зашли в остаточный павильон и встретили троих парней 14-15 лет. Произошла словесная перепалка, один из девяти подростков показал нож и началась драка — троих подростков избили и постреляли по ним из травматического пистолета.