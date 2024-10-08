prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 09:37

Published 8 октября, 09:37

Modified 8 октября, 14:54

Updated 8 октября, 14:54

В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке

В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке

8 октября 2024, 09:37
Фото: СК Красноярского края
На остановке «Театр оперы и балета» в Красноярске банда подростков приняла троих незнакомцев за скинхедов и избила их.

Инцидент произошел еще 2 мая. Как рассказали в СК, девять подросток 14-17 лет зашли в остаточный павильон и встретили троих парней 14-15 лет. Произошла словесная перепалка, один из девяти подростков показал нож и началась драка — троих подростков избили и постреляли по ним из травматического пистолета.

Видео: СК Красноярского края.

СК завершил расследование и направил дело в прокуратуру. Девятерых подростков, среди которых два иностранца и один с двойным гражданством, обвиняют в хулиганстве с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц.

В СК уточнили, что максимально наказание, которое им грозит — лишение свободы до 7 лет, минимальное — штраф от 500 тыс рублей

Читайте также:
В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любвиКрасноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобусаВ Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи
#Владислав Савончик#Видео#Происшествия#Красноярск#Нападение#Нож#СК#Хулиганство#Уголовное дело#Пистолет#Ненависть
Подпишитесь