Уголовное дело возбудили из-за поджога в попавшей под КРТ Николаевке

Posted 15 октября, 05:28
Published 15 октября, 05:28
Modified 15 октября, 05:34
Updated 15 октября, 05:34
Как сообщили в полиции, предварительной причиной пожара 14 октября на улице Советской, 32 стал поджог. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров — ущерб составил 141 тысячу рублей.
Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.
Участок, где произошел пожар, попал в зону КРТ еще в 2023 году, как и другие земли. Сейчас недвижимость выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал под КРТ. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.
В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.