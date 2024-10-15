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Posted 15 октября, 05:28

Published 15 октября, 05:28

Modified 15 октября, 05:34

Updated 15 октября, 05:34

Уголовное дело возбудили из-за поджога в попавшей под КРТ Николаевке

Уголовное дело возбудили из-за поджога в попавшей под КРТ Николаевке

15 октября 2024, 05:28
Фото: МВД 24
В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело из-за поджога хозпостроек в Николаевке, которая попала под программу комплексного развития территории.

Как сообщили в полиции, предварительной причиной пожара 14 октября на улице Советской, 32 стал поджог. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров — ущерб составил 141 тысячу рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.

Участок, где произошел пожар, попал в зону КРТ еще в 2023 году, как и другие земли. Сейчас недвижимость выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.

В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал под КРТ. Тогда причиной пожара стало короткое замыкание.

В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

  • На прошлой неделе жители Николаевки провели митинг против КРТ и обвинили мэра Логинова во лжи. Одна из жительниц заявила, что Логинов в прямом эфире «бессовестно» врет о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. В мэрии прокомментировали это заявление, но на обвинения так и не ответили.
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