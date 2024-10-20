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Posted 20 октября, 11:55

Published 20 октября, 11:55

Modified 20 октября, 12:08

Updated 20 октября, 12:08

На Красноярский край обрушится сильный ветер и снег. А на Красноярск?

На Красноярский край обрушится сильный ветер и снег. А на Красноярск?

20 октября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
На Красноярский край 21 октября обрушится сильный ветер и снег.

По данным Среднесибирского УГМС, сильный юго-западный ветер прогнозируют в центральных районах Красноярского края. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Местами пройдет сильный снег, а на дорогах образуется гололедица.

По прогнозу, непогода придет и в Красноярск. 21 октября в городе будет облачно, пройдет мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-западный скоростью 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. На дорогах местами гололедица.

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