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Posted 5 ноября, 02:25

Published 5 ноября, 02:25

Modified 5 ноября, 08:35

Updated 5 ноября, 08:35

Полиция

В Енисейском районе 16-летний подросток ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток

5 ноября 2024, 02:25
Фото: 1MI. Полиция
В Красноярском крае в Енисейском районе сотрудники полиции ищут 16-летнего подростка. Он ушел из дома 4 ноября и пропал.

В полицию обратилась мать подростка и рассказала, что накануне днем ее сын ушел гулять из дома в поселке Шапкино.

Однако к вечеру он домой не вернулся. По словам матери подростка, самостоятельно найти сына она не смогла.

В день пропажи на подростке была сине-красная шапка «лыжня России», синий стеганый пуховик, темные спортивные штаны и полусапоги-дутыши.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели мальчика, сообщите об этом по телефонам: +7-999-314-03-00 или 102.

Обновлено: подростка заметили в 50 километрах от дома — в Казачинском районе в селе Рождественском. Сейчас он в полиции. Сотрудники МВД выясняют, как подросток оказался в 50 километрах от дома.

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