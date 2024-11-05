В Енисейском районе 16-летний подросток ушел из дома и пропал. Его ищут больше суток

Posted 5 ноября, 02:25
Published 5 ноября, 02:25
Modified 5 ноября, 08:35
Updated 5 ноября, 08:35
В полицию обратилась мать подростка и рассказала, что накануне днем ее сын ушел гулять из дома в поселке Шапкино.
Однако к вечеру он домой не вернулся. По словам матери подростка, самостоятельно найти сына она не смогла.
В день пропажи на подростке была сине-красная шапка «лыжня России», синий стеганый пуховик, темные спортивные штаны и полусапоги-дутыши.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего или видели мальчика, сообщите об этом по телефонам: +7-999-314-03-00 или 102.
Обновлено: подростка заметили в 50 километрах от дома — в Казачинском районе в селе Рождественском. Сейчас он в полиции. Сотрудники МВД выясняют, как подросток оказался в 50 километрах от дома.