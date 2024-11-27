В Красноярском крае поезд насмерть сбил пенсионерку. Она не успела перебежать

Posted 27 ноября, 03:21
Published 27 ноября, 03:21
Modified 27 ноября, 03:21
Updated 27 ноября, 03:21
«Проспекту Мира» в КрасЖД рассказали, что все произошло накануне утром, 26 ноября, на станции Козулька.
«Пожилая женщина попыталась перебежать пути и выскочила прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сразу применил экстренное торможение, но поскольку расстояние было небольшим, наезда избежать не удалось и женщина погибла.
Отмечу, что буквально в нескольких метрах от места происшествия находится пешеходный мост, по которому женщина могла безопасно перейти железнодорожные пути».
В транспортной полиции сообщили, что погибшей оказалась 67-летняя жительница поселка Козульки. Сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности происшествия.