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Posted 27 ноября, 03:21

Published 27 ноября, 03:21

Modified 27 ноября, 03:21

Updated 27 ноября, 03:21

В Красноярском крае поезд насмерть сбил пенсионерку. Она не успела перебежать

В Красноярском крае поезд насмерть сбил пенсионерку. Она не успела перебежать

27 ноября 2024, 03:21
Фото: Транспортная полиция Сибири.
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерка хотела перебежать через железнодорожные пути.

«Проспекту Мира» в КрасЖД рассказали, что все произошло накануне утром, 26 ноября, на станции Козулька.

«Пожилая женщина попыталась перебежать пути и выскочила прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сразу применил экстренное торможение, но поскольку расстояние было небольшим, наезда избежать не удалось и женщина погибла.

Отмечу, что буквально в нескольких метрах от места происшествия находится пешеходный мост, по которому женщина могла безопасно перейти железнодорожные пути».

Фото: Транспортная полиция Сибири

В транспортной полиции сообщили, что погибшей оказалась 67-летняя жительница поселка Козульки. Сейчас сотрудники ведомства выясняют подробности происшествия.

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