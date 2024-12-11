Красноярские дорожники рассказали, почему не убирают снег как в Финляндии

Posted 11 декабря, 01:41
Published 11 декабря, 01:41
Modified 11 декабря, 06:44
Updated 11 декабря, 06:44
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сказали, что в Финляндии зимой можно оставлять небольшой снежный накат на дорогах.
Тротуары там посыпают гранитной крошкой, которая не наносит вреда окружающей среде и не разъедает обувь. Весной ее собирают и хранят до следующего зимнего сезона.
Красноярские дорожники отмечают, что финские водители ездят по снегу, а не по асфальту, благодаря чему шипованная резина не разрушает дорожное покрытие.
Однако в УДИБ говорят, что использовать скандинавскую методику в Красноярске не получится. В ведомстве объясняют, что российское законодательство обязывает очищать дороги от снега полностью.
«В скандинавских странах нет таких больших мегаполисов с таким интенсивным движением. Возможно, в маленьких городах белая дорога вполне допустима, но в городах-миллионниках заснеженные дороги могут стать причиной увеличения количества аварий».