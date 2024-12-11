prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 01:41

Published 11 декабря, 01:41

Modified 11 декабря, 06:44

Updated 11 декабря, 06:44

Красноярские дорожники рассказали, почему не убирают снег как в Финляндии

Красноярские дорожники рассказали, почему не убирают снег как в Финляндии

11 декабря 2024, 01:41
Фото: t.me/dorogi_krsk.
Дорожники заявили, что скандинавская методика уборки дорог от снега неприменима для Красноярска.

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сказали, что в Финляндии зимой можно оставлять небольшой снежный накат на дорогах.

Тротуары там посыпают гранитной крошкой, которая не наносит вреда окружающей среде и не разъедает обувь. Весной ее собирают и хранят до следующего зимнего сезона.

Красноярские дорожники отмечают, что финские водители ездят по снегу, а не по асфальту, благодаря чему шипованная резина не разрушает дорожное покрытие.

Однако в УДИБ говорят, что использовать скандинавскую методику в Красноярске не получится. В ведомстве объясняют, что российское законодательство обязывает очищать дороги от снега полностью.

«В скандинавских странах нет таких больших мегаполисов с таким интенсивным движением. Возможно, в маленьких городах белая дорога вполне допустима, но в городах-миллионниках заснеженные дороги могут стать причиной увеличения количества аварий».
  • До этого мы рассказывали о том, что красноярцы жалуются на лужи и снежную кашу на дорогах из-за «реагентов».
Читайте также:
В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимойКрасноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин«Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагенты
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#УДИБ#Снег#Зима#Уборка снега#Тротуары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика