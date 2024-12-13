На море, работе или в кафе? Красноярцы рассказали, где планируют встречать Новый год

Posted 13 декабря, 12:55
Published 13 декабря, 12:55
Modified 13 декабря, 12:57
Updated 13 декабря, 12:57
Опрос провел сервис SuperJob. 74% опрошенных красноярцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 4% сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе, 3% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню.
В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 5% рассказали, что проведут новогоднюю ночь за границей, в кафе или ресторане, в дороге, в гостинице или доме отдыха или на берегу моря.
Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи — 81% против 67% соответственно. Мужчины же чаще указывали, что будут работать — 6% против 2% среди женщин.