На море, работе или в кафе? Красноярцы рассказали, где планируют встречать Новый год

Опрос провел сервис SuperJob. 74% опрошенных красноярцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 4% сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе, 3% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню.