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Posted 13 декабря, 12:55

Published 13 декабря, 12:55

Modified 13 декабря, 12:57

Updated 13 декабря, 12:57

На море, работе или в кафе? Красноярцы рассказали, где планируют встречать Новый год

На море, работе или в кафе? Красноярцы рассказали, где планируют встречать Новый год

13 декабря 2024, 12:55
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, где планируют провести новогоднюю ночь.

Опрос провел сервис SuperJob. 74% опрошенных красноярцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 4% сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе, 3% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню.

В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 5% рассказали, что проведут новогоднюю ночь за границей, в кафе или ресторане, в дороге, в гостинице или доме отдыха или на берегу моря.

Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи — 81% против 67% соответственно. Мужчины же чаще указывали, что будут работать — 6% против 2% среди женщин.

  • Ранее «Проспект Мира» и сам спросил своих подписчиков, как они собираются праздновать. 70% собираются встречать Новый год с родными и друзьями. Чуть более 16% сказали, что не будут отмечать вообще. А более 13% будут справлять в одиночестве.
  • Новогодние каникулы продлятся 11 дней. Календарь зимних и других праздников можно посмотреть здесь.
  • А здесь мы опубликовали программу праздничных мероприятий на Новый год в Красноярске. Главная елка города откроется, например, 27 декабря на острове Татышев.
  • Если у вас еще нет новогоднего настроения, то есть способы, как это исправить. Можно посетить места, которые уже празднично украшены.
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