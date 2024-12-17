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Posted 17 декабря, 11:23

Published 17 декабря, 11:23

Modified 17 декабря, 11:25

Updated 17 декабря, 11:25

В Красноярске ожидаются 20-градусные морозы

В Красноярске задержится морозная погода. Надолго?

17 декабря 2024, 11:23
Фото: prmira.ru.

В Красноярске ожидаются 20-градусные морозы

В Красноярске на этой неделе ожидаются 20-градусные морозы.

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в Красноярске холодная погода сохранится до конца этой недели.

«На этой неделе в городе будет ясная и солнечная погода. Существенных осадков не ожидается, небольшой снег прогнозируется только в воскресенье.
Температура воздуха со среды по субботу включительно в ночные часы составит от -16 до -23. Днем будет от -12 до -16.
В воскресенье, 22 декабря, в Красноярск придет небольшое потепление. В дневное время ожидается около -8…-10 градусов».

В следующий понедельник, 23 декабря, в городе прогнозируется от -10 до -12.

  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно совершить поездку на Новый год.
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