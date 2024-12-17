В Красноярске задержится морозная погода. Надолго?

Posted 17 декабря, 11:23
Published 17 декабря, 11:23
Modified 17 декабря, 11:25
Updated 17 декабря, 11:25
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в Красноярске холодная погода сохранится до конца этой недели.
«На этой неделе в городе будет ясная и солнечная погода. Существенных осадков не ожидается, небольшой снег прогнозируется только в воскресенье.
Температура воздуха со среды по субботу включительно в ночные часы составит от -16 до -23. Днем будет от -12 до -16.
В воскресенье, 22 декабря, в Красноярск придет небольшое потепление. В дневное время ожидается около -8…-10 градусов».
В следующий понедельник, 23 декабря, в городе прогнозируется от -10 до -12.