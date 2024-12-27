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Posted 27 декабря, 11:11

Published 27 декабря, 11:11

Modified 27 декабря, 13:57

Updated 27 декабря, 13:57

Родители подростков, напавших с петардами на мальчика, обвинили его во лжи

Родители подростков, напавших с петардами на мальчика, обвинили его во лжи

27 декабря 2024, 11:11
Красноярка Юлия рассказала о том, что ее 12-летнего ребенка закидали петардами, когда тот гулял с собакой, а потом выждали у магазина и отпинали. Родители подростков же заявили, что мальчик их оклеветал.

Об этом рассказала сама Юлия журналистам krsk.aif.ru. По ее словам, недавно состоялась встреча мальчика и его папы с этими подростками и их родителями. Однако из шести подростков пришли трое, двоих ищет полиция — они сбежали из дома. Их родители были в полном составе.

«Они все уже между собой договорились, орали, что Игорь алкаш, что испугал бедных деток. Они, конечно, ничего не делали, только подножку поставили. Сидели ржали. Один то ли отчим, то ли отец, давай угрожать Игорю: да я тебя сейчас уроню, будешь громко падать… В общем виноваты Игорь и Гриша», — делится Юлия.

Мама пострадавшего ребенка предполагает, что родители этих подростков уже давно научились вот такими методами защищать своих детей. Ведь на них и раньше писали заявления.

«Родители нападавших сидели орали, что Гриша все врет, что очень складно и заучено говорит, в рифму. А ещё нам сказали, что если по камерам будет не видно, что Гришу пинали, то нам будут вменять 306 статью за дачу ложных показаний. Им, кстати, тоже», — говорит Юлия.

Делом заинтересовался центральный аппарат СК РФ. Краевой следком возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту нападения.

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