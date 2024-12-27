Родители подростков, напавших с петардами на мальчика, обвинили его во лжи

Posted 27 декабря, 11:11
Published 27 декабря, 11:11
Modified 27 декабря, 13:57
Updated 27 декабря, 13:57
Об этом рассказала сама Юлия журналистам krsk.aif.ru. По ее словам, недавно состоялась встреча мальчика и его папы с этими подростками и их родителями. Однако из шести подростков пришли трое, двоих ищет полиция — они сбежали из дома. Их родители были в полном составе.
«Они все уже между собой договорились, орали, что Игорь алкаш, что испугал бедных деток. Они, конечно, ничего не делали, только подножку поставили. Сидели ржали. Один то ли отчим, то ли отец, давай угрожать Игорю: да я тебя сейчас уроню, будешь громко падать… В общем виноваты Игорь и Гриша», — делится Юлия.
Мама пострадавшего ребенка предполагает, что родители этих подростков уже давно научились вот такими методами защищать своих детей. Ведь на них и раньше писали заявления.
«Родители нападавших сидели орали, что Гриша все врет, что очень складно и заучено говорит, в рифму. А ещё нам сказали, что если по камерам будет не видно, что Гришу пинали, то нам будут вменять 306 статью за дачу ложных показаний. Им, кстати, тоже», — говорит Юлия.