Родители подростков, напавших с петардами на мальчика, обвинили его во лжи

Об этом рассказала сама Юлия журналистам krsk.aif.ru. По ее словам, недавно состоялась встреча мальчика и его папы с этими подростками и их родителями. Однако из шести подростков пришли трое, двоих ищет полиция — они сбежали из дома. Их родители были в полном составе.