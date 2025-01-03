Первый пьяный водитель в новом году попался в крае через 18 минут после боя курантов

В ведомстве отметили, что с начала года за управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителю грозит штрафа 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение транспортного средства в состоянии опьянения установлена уголовная ответственность.