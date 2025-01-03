Первый пьяный водитель в новом году попался в крае через 18 минут после боя курантов

Posted 3 января, 06:33
Published 3 января, 06:33
Modified 3 января, 06:40
Updated 3 января, 06:40
Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, первым задержанным оказался 51-летний водитель. Его остановили полицейские в Дубинино Шарыповского района.
Из 85 задержанных автомобилистов 79 попались пьяными впервые, а шесть — сели за руль пьяными повторно.
В ведомстве отметили, что с начала года за управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителю грозит штрафа 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение транспортного средства в состоянии опьянения установлена уголовная ответственность.