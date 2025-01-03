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Posted 3 января, 06:33

Published 3 января, 06:33

Modified 3 января, 06:40

Updated 3 января, 06:40

Первый пьяный водитель в новом году попался в крае через 18 минут после боя курантов

Первый пьяный водитель в новом году попался в крае через 18 минут после боя курантов

3 января 2025, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Красноярском крае с 1 января 2025 года сотрудники ГАИ задержали 85 нетрезвых водителей. Первого поймали спустя 18 минут после боя курантов.

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, первым задержанным оказался 51-летний водитель. Его остановили полицейские в Дубинино Шарыповского района.

Из 85 задержанных автомобилистов 79 попались пьяными впервые, а шесть — сели за руль пьяными повторно.

В ведомстве отметили, что с начала года за управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителю грозит штрафа 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение транспортного средства в состоянии опьянения установлена уголовная ответственность.

  • Ранее мы рассказывали, как пьяный мужчина протаранил десятки машин в Красноярске, а затем владельцы авто избили его.
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#Владислав Савончик#Красноярский край#Шарыповский район#Штраф#ГАИ#Пьяный водитель
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