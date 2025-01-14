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Posted 14 января, 01:46

Published 14 января, 01:46

Modified 14 января, 05:32

Updated 14 января, 05:32

Стала известна личность, устроившего поножовщину в аэропорту Красноярска

Напавший на людей с ножом в аэропорту Красноярска оказался гражданином Узбекистана

14 января 2025, 01:46
Фото: ЧП Красноярск.

Стала известна личность, устроившего поножовщину в аэропорту Красноярска

Стало известно имя мужчины, напавшего с ножом на людей в аэропорту Красноярска.

Все произошло вечером 13 января. Со слов очевидцев, неизвестный взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.

По версии транспортной прокуратуры, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска.

Видео: ЧП Красноярск.

По информации телеграм-каналов 112 и Baza, нападавшим оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов.

В транспортной полиции корреспонденту «ПМ» сообщили, что злоумышленником действительно является «иностранный гражданин». В ведомстве пообещали рассказать все подробности происшествия позже.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В транспортной полиции нам сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Нападение#Нож#Аэропорт#Транспортная прокуратура#Транспортная полиция#Аэропорт Красноярска
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