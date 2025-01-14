Напавший на людей с ножом в аэропорту Красноярска оказался гражданином Узбекистана

Posted 14 января, 01:46
Published 14 января, 01:46
Modified 14 января, 05:32
Updated 14 января, 05:32
Все произошло вечером 13 января. Со слов очевидцев, неизвестный взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.
По версии транспортной прокуратуры, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска.
По информации телеграм-каналов 112 и Baza, нападавшим оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов.
В транспортной полиции корреспонденту «ПМ» сообщили, что злоумышленником действительно является «иностранный гражданин». В ведомстве пообещали рассказать все подробности происшествия позже.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В транспортной полиции нам сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.