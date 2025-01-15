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Posted 15 января, 05:27

Published 15 января, 05:27

Modified 15 января, 05:28

Updated 15 января, 05:28

Мужчину, напавшего с ножом на людей в аэропорту Красноярска, арестовали на 2 месяца

Мужчину, напавшего с ножом на людей в аэропорту Красноярска, арестовали на 2 месяца

15 января 2025, 05:27
Фото: Транспортная полиция Сибири.
Мужчину, который напал на пассажиров в аэропорту Красноярска, отправили в СИЗО.

Все произошло вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.

В транспортной прокуратуре рассказали, что злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта.

Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Сейчас он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Центральный районный суд Красноярска отправил обвиняемого под стражу на два месяца — до 12 марта включительно. Известно, что обвиняемый будет содержаться в СИЗО-1.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что 40-летний Умид Каюмов подозревается в покушении на убийство двух человек.

  • Ранее стало известно, что обвиняемый является гражданином Узбекистана.
  • На допросе он рассказал, что приехал в Красноярск два дня назад и хотел улететь обратно, а в момент произошедшего был пьян.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Нападение#Суд#Аэропорт#Уголовное дело#Покушение на убийство#Центральный районный суд#Аэропорт Красноярска
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