Мужчину, напавшего с ножом на людей в аэропорту Красноярска, арестовали на 2 месяца

Posted 15 января, 05:27
Published 15 января, 05:27
Modified 15 января, 05:28
Updated 15 января, 05:28
Все произошло вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.
В транспортной прокуратуре рассказали, что злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта.
Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Сейчас он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Центральный районный суд Красноярска отправил обвиняемого под стражу на два месяца — до 12 марта включительно. Известно, что обвиняемый будет содержаться в СИЗО-1.
В объединенной пресс-службе судов сообщили, что 40-летний Умид Каюмов подозревается в покушении на убийство двух человек.