Пострадавший от нападения в аэропорту Красноярска находится в реанимации

Posted 14 января, 06:07
Published 14 января, 06:07
Modified 14 января, 06:07
Updated 14 января, 06:07
Все произошло вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как рассказали «Проспекту Мира» в краевом минздраве, сейчас пострадавший находится в реанимации.
«Состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Он получил весь объем необходимой медицинской помощи и находится на лечении».
В министерстве отметили, что не имеют права рассказывать, в какой именно больнице находится пострадавший и какие манипуляции провели врачи. Это является врачебной тайной.