prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:07

Published 14 января, 06:07

Modified 14 января, 06:07

Updated 14 января, 06:07

Пострадавший от нападения в аэропорту Красноярска находится в реанимации

Пострадавший от нападения в аэропорту Красноярска находится в реанимации

14 января 2025, 06:07
Фото: ЧП Красноярск.
Стало известно о состоянии 39-летнего мужчины, который получил ножевые ранения в аэропорту Красноярска.

Все произошло вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина взял нож со стола кафе в здании аэропорта. После этого он набросился на мужчину и несколько раз ударил его ножом.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, злоумышленник пытался ранить еще одного человека, однако мужчину вовремя остановили очевидцы и полицейские. Раненому пассажиру помогли работники медслужбы аэропорта. Его в итоге госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как рассказали «Проспекту Мира» в краевом минздраве, сейчас пострадавший находится в реанимации.

«Состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Он получил весь объем необходимой медицинской помощи и находится на лечении».
Фото: prmira.ru

В министерстве отметили, что не имеют права рассказывать, в какой именно больнице находится пострадавший и какие манипуляции провели врачи. Это является врачебной тайной.

  • Ранее телеграм-каналы 112 и Baza сообщали, что нападавшим оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. В транспортной полиции «ПМ» сообщили, что злоумышленником действительно является «иностранный гражданин».
  • На допросе злоумышленник рассказал, что в Красноярск он прилетел два дня назад. В момент нападения он был пьян.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Здоровье#Нападение#Полиция#Нож#Минздрав#Уголовное дело#Аэропорт Красноярска#Пострадавший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика