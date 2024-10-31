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САТП

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Октябрь
Красноярскому САТП запретили выбирать подрядчиков для ремонта без торгов
31 октября, 09:37
В Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности
30 октября, 08:18
Депутаты раскритиковали возвращение химреагента на улицы Красноярска зимой
15 октября, 09:12
В Красноярске зимой дороги будут снова посыпать реагентами — по составу как «Бионорд»
15 октября, 07:01
В Красноярске не хватает рабочих для уборки города от снега. Нас ждет коллапс?
8 октября, 02:42
В Красноярске сняли фильм «Дураки и дороги» о «наживе» на ремонтах. Что ответит мэрия
4 октября, 09:03
Июль
В Красноярске с «ПромСтроя» требуют миллиард рублей. Глава компании сидит в СИЗО
11 июля, 12:16
Силовики одновременно проводят обыски в УДИБ, САТП и «Промстрое»
5 июля, 03:40
Депутат предложил создать рабочую группу по проверке «схематозов» в мэрии Красноярска
4 июля, 08:18
Июнь
Стало известно, за что задержан глава «Промстроя» — главный подрядчик по ремонту
27 июня, 09:10

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