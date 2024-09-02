«Начнутся голодные игры»: красноярцы встали в небольшие пробки в первый учебный день

Posted 2 сентября, 01:14
Published 2 сентября, 01:14
Modified 2 сентября, 11:09
Updated 2 сентября, 11:09
Многие красноярцы ожидали транспортного коллапса на Красрабе и Коммунальном мосту в первый день нового учебного года.
Однако, как передает сотрудник «Проспекта Мира», утром дорожная обстановка там выглядит спокойной.
Судя по видео, довольно свободно и на улице Матросова.
При этом, судя по сервису 2gis, автомобилисты попали в пробку на улицах Лесопильщиков, Павлова, Семафорной, Брянской и Ады Лебедевой.
Непростая дорожная ситуация отмечается на Партизана Железняка, Октябрьской, Краснодарской, Лесопарковой, Высотной, Свободном, Маерчака и Брянской.
Небольшой затор есть на улице Дубровинского. По словам одного из автомобилистов, там дежурят инспекторы ДПС.
А вот что пишут другие водители, пока стоят в пробке:
«Да начнутся голодные игры!»
«Ждем всем стадом 8:00 и вперед! Втыкаться».
«Сейчас всегда так будет?»
Судя по карте, водители стоят в пробках на Ленина, Карла Маркса, проспекте Мира и Марковского.