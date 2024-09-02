«Начнутся голодные игры»: красноярцы встали в небольшие пробки в первый учебный день

Сегодня утром, 2 сентября, в Красноярске в первый день нового учебного года образовались пробки в разных частях города. Однако там, где они обычно бывают — на Красрабе и Коммунальном мосту — никаких заторов нет.

Многие красноярцы ожидали транспортного коллапса на Красрабе и Коммунальном мосту в первый день нового учебного года. Однако, как передает сотрудник «Проспекта Мира», утром дорожная обстановка там выглядит спокойной. Видео: prmira.ru . Видео: prmira.ru . Судя по видео, довольно свободно и на улице Матросова. Видео: prmira.ru . При этом, судя по сервису 2gis, автомобилисты попали в пробку на улицах Лесопильщиков, Павлова, Семафорной, Брянской и Ады Лебедевой. Непростая дорожная ситуация отмечается на Партизана Железняка, Октябрьской, Краснодарской, Лесопарковой, Высотной, Свободном, Маерчака и Брянской. Небольшой затор есть на улице Дубровинского. По словам одного из автомобилистов, там дежурят инспекторы ДПС. А вот что пишут другие водители, пока стоят в пробке: «Да начнутся голодные игры!» «Ждем всем стадом 8:00 и вперед! Втыкаться». «Сейчас всегда так будет?» Судя по карте, водители стоят в пробках на Ленина, Карла Маркса, проспекте Мира и Марковского. Читайте также: 9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября В Красноярске почти на месяц частично перекроют улицу Ленина