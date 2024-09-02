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Posted 2 сентября, 01:14

Published 2 сентября, 01:14

Modified 2 сентября, 11:09

Updated 2 сентября, 11:09

«Начнутся голодные игры»: красноярцы встали в небольшие пробки в первый учебный день

«Начнутся голодные игры»: красноярцы встали в небольшие пробки в первый учебный день

2 сентября 2024, 01:14
Фото: 2gis.ru
Сегодня утром, 2 сентября, в Красноярске в первый день нового учебного года образовались пробки в разных частях города. Однако там, где они обычно бывают — на Красрабе и Коммунальном мосту — никаких заторов нет.

Многие красноярцы ожидали транспортного коллапса на Красрабе и Коммунальном мосту в первый день нового учебного года.

Однако, как передает сотрудник «Проспекта Мира», утром дорожная обстановка там выглядит спокойной.

Видео: prmira.ru.
Видео: prmira.ru.

Судя по видео, довольно свободно и на улице Матросова.

Видео: prmira.ru.

При этом, судя по сервису 2gis, автомобилисты попали в пробку на улицах Лесопильщиков, Павлова, Семафорной, Брянской и Ады Лебедевой.

Непростая дорожная ситуация отмечается на Партизана Железняка, Октябрьской, Краснодарской, Лесопарковой, Высотной, Свободном, Маерчака и Брянской.

Небольшой затор есть на улице Дубровинского. По словам одного из автомобилистов, там дежурят инспекторы ДПС.

А вот что пишут другие водители, пока стоят в пробке:

«Да начнутся голодные игры!»
«Ждем всем стадом 8:00 и вперед! Втыкаться».
«Сейчас всегда так будет?»

Судя по карте, водители стоят в пробках на Ленина, Карла Маркса, проспекте Мира и Марковского.

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