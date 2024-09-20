На фестивале «Поющие столбы» красноярцам рассказали, как правильно сортировать мусор

Posted 20 сентября, 10:00
Published 20 сентября, 10:00
Modified 20 сентября, 10:02
Updated 20 сентября, 10:02
Одной из самых популярных локаций стала игровая зона, посвященная сортировке отходов, которую подготовил региональный оператор «РОСТтех». Гости фестиваля выполняли задания, в ходе которых учились различать и правильно сортировать разные виды мусора. В компании отметили, что подобные мероприятия очень важны для воспитания экологической культуры у детей и подростков.
Еще все желающие могли посетить мастер-класс по изготовлению памятных значков со своим дизайном. Специалист помогал гостям фестиваля создать уникальные сувениры, которые стали прекрасным напоминанием о празднике. А енот Ростик, талисман компании «РОСТтех», фотографировался со всеми желающими.