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Posted 20 сентября, 10:00

Published 20 сентября, 10:00

Modified 20 сентября, 10:02

Updated 20 сентября, 10:02

На фестивале «Поющие столбы» красноярцам рассказали, как правильно сортировать мусор

На фестивале «Поющие столбы» красноярцам рассказали, как правильно сортировать мусор

20 сентября 2024, 10:00
Фото: РОСТтех
В минувшие выходные в Красноярске прошел эколого-музыкальный фестиваль «Поющие столбы». Для гостей фестиваля работало более 20 тематических площадок, а еще звучала музыка Харбинского симфонического и Красноярского камерного оркестров.
Фото: РОСТтех

Одной из самых популярных локаций стала игровая зона, посвященная сортировке отходов, которую подготовил региональный оператор «РОСТтех». Гости фестиваля выполняли задания, в ходе которых учились различать и правильно сортировать разные виды мусора. В компании отметили, что подобные мероприятия очень важны для воспитания экологической культуры у детей и подростков.

Фото: РОСТтех

Еще все желающие могли посетить мастер-класс по изготовлению памятных значков со своим дизайном. Специалист помогал гостям фестиваля создать уникальные сувениры, которые стали прекрасным напоминанием о празднике. А енот Ростик, талисман компании «РОСТтех», фотографировался со всеми желающими.

Фото: РОСТтех
#Общество#Экология#Красноярск#Музыка#Дети#Мусор#Подростки#Фестиваль#Оркестр
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