В Красноярске осудят назаровского депутата за избиение водителя. Что ему грозит?

Posted 3 октября, 03:44
Published 3 октября, 03:44
Modified 3 октября, 03:45
Updated 3 октября, 03:45
По версии следствия, все произошло 3 августа в Красноярске. В этот день Ивашкин и пострадавший ехали на своих автомобилях по кольцу на пересечении Брянской и 2-й Брянской.
Во время движения потерпевший не пропустил депутата, после чего Ивашкин создал помеху водителю. В результате оба водителя остановились и вышли из своих автомобилей.
По словам следователей, Владимир Ивашкин пять раз ударил потерпевшего в область лица. Впоследствии у красноярца выявили закрытую черепно-мозговую травму.
До этого Ивашкин утверждал, что мужчина якобы по-хамски себя вел на дороге, а во время словесной перепалки якобы говорил ему гадости.
В отношении 49-летнего депутата завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статья 115 УК РФ). Дело передано в суд.
Ивашкину грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов.
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