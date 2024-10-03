prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 03:44

Published 3 октября, 03:44

Modified 3 октября, 03:45

Updated 3 октября, 03:45

Назаровского депутата осудят за избиение водителя в Красноярске

В Красноярске осудят назаровского депутата за избиение водителя. Что ему грозит?

3 октября 2024, 03:44
Фото: ЧП Красноярск

Назаровского депутата осудят за избиение водителя в Красноярске

В Красноярске будут судить депутата горсовета Назарово и бойца ММА Владимира Ивашкина. Его обвиняют в избиении водителя.

По версии следствия, все произошло 3 августа в Красноярске. В этот день Ивашкин и пострадавший ехали на своих автомобилях по кольцу на пересечении Брянской и 2-й Брянской.

Во время движения потерпевший не пропустил депутата, после чего Ивашкин создал помеху водителю. В результате оба водителя остановились и вышли из своих автомобилей.

Видео: ЧП Красноярск.

По словам следователей, Владимир Ивашкин пять раз ударил потерпевшего в область лица. Впоследствии у красноярца выявили закрытую черепно-мозговую травму.

До этого Ивашкин утверждал, что мужчина якобы по-хамски себя вел на дороге, а во время словесной перепалки якобы говорил ему гадости.

В отношении 49-летнего депутата завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статья 115 УК РФ). Дело передано в суд.

Ивашкину грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов.

Читайте также:
В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любвиКрасноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобусаВ Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Суд#Красноярский край#Конфликт#СК#Назарово#Избиение#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика