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Posted 11 ноября, 01:12

Published 11 ноября, 01:12

Modified 11 ноября, 01:17

Updated 11 ноября, 01:17

В Красноярске водитель устроил стрельбу во дворе из-за неправильной парковки

В Красноярске водитель устроил стрельбу во дворе из-за неправильной парковки

11 ноября 2024, 01:12
Фото: t.me/kraschp.
В Красноярске конфликт двух водителей из-за парковки закончился стрельбой. Стрелка задержали.

Все произошло накануне, 10 ноября, на парковке рядом с домом на Судостроительной, 35. Предварительно, конфликт произошел из-за того, что один из водителей припарковал свою машину на газоне.

Видео: t.me/kraschp.

Во время ссоры 41-летний мужчина, припарковавшийся на газоне, несколько раз выстрелил из охолощенного оружия.

В МВД рассказали, что стрелка задержали и изъяли у него оружие. Кроме того, выяснилось, что он был пьян.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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