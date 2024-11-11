В Красноярске водитель устроил стрельбу во дворе из-за неправильной парковки

Posted 11 ноября, 01:12
Published 11 ноября, 01:12
Modified 11 ноября, 01:17
Updated 11 ноября, 01:17
Все произошло накануне, 10 ноября, на парковке рядом с домом на Судостроительной, 35. Предварительно, конфликт произошел из-за того, что один из водителей припарковал свою машину на газоне.
Во время ссоры 41-летний мужчина, припарковавшийся на газоне, несколько раз выстрелил из охолощенного оружия.
В МВД рассказали, что стрелка задержали и изъяли у него оружие. Кроме того, выяснилось, что он был пьян.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.