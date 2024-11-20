prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 02:08

Published 20 ноября, 02:08

Modified 20 ноября, 03:32

Updated 20 ноября, 03:32

В Красноярске поднимут цены на катке возле БКЗ

В Красноярске подорожает вход на каток на Стрелке. На сколько?

20 ноября 2024, 02:08
Фото: МАУ «Красгорпарк».

В Красноярске поднимут цены на катке возле БКЗ

В Красноярске начали заливать ледовый каток на Стрелке. Об этом рассказали в Красгорпарке.

Ледовый каток на площади Мира начали заливать накануне, 19 ноября. Планируется, что каток откроют к концу месяца. Однако точную дату начала работы в Красгорпарке не называют.

Известно, что с этого года цены на катке возле БКЗ вырастут. Вход в будни будет стоить 270 рублей вместо 250, в выходные и праздничные — 420 рублей вместо 400. При этом стоимость аренды коньков останется прежней — 250 рублей.

  • До этого мы рассказывали, что 16 и 17 ноября в Красноярске прошли массовые катания на стадионе «Локомотив».
  • Еще один крупный каток появится в Татышев-парке. Вот какие тарифы будут действовать в этом году.
Читайте также:
Как будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программаВ Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именноВ Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Цены#Стрелка#Каток#Коньки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика