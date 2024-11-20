В Красноярске подорожает вход на каток на Стрелке. На сколько?

Posted 20 ноября, 02:08
Published 20 ноября, 02:08
Modified 20 ноября, 03:32
Updated 20 ноября, 03:32
Ледовый каток на площади Мира начали заливать накануне, 19 ноября. Планируется, что каток откроют к концу месяца. Однако точную дату начала работы в Красгорпарке не называют.
Известно, что с этого года цены на катке возле БКЗ вырастут. Вход в будни будет стоить 270 рублей вместо 250, в выходные и праздничные — 420 рублей вместо 400. При этом стоимость аренды коньков останется прежней — 250 рублей.