В Красноярске застройщиков хотят заставить выкупать дома из зоны КРТ по цене однушки

Posted 4 декабря, 05:48
Published 4 декабря, 05:48
Modified 4 декабря, 06:04
Updated 4 декабря, 06:04
В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
Люди утверждают, что у них есть официальные документы с оценкой в 41, 48 и 50 тысяч рублей. «ПМ» в мэрии сказали, что главу города просто не так поняли.
20 октября жители Николаевки записали видеообращение, в котором обвинили региональный следком в бездействии и попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. В ролике жители заявили, что их дома и земельные участки включили в зону КРТ без учета прав и их законных интересов.
Депутаты краевого заксобрания планируют внести новые поправки в закон о КРТ. Предполагается, что при расселении не аварийного многоквартирного дома застройщики будут обязаны предоставить людям равнозначное жилье по площади и количеству комнат.
При расселении частных домов, жилья блокированной застройки, садовых и дачных домов, владельцам полагается выплата в соответствии с оценкой.
В краевом ЗС подчеркнули, что, если оценка меньше минимальной, то собственник жилья должен получить выплату, как минимум, равную по стоимости 1-комнатной квартиры площадью 28 квадратных метров.
Поправки в закон рассмотрят на ближайшей сессии ЗС, которая состоится 5 декабря.