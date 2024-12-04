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Posted 4 декабря, 05:48

Published 4 декабря, 05:48

Modified 4 декабря, 06:04

Updated 4 декабря, 06:04

В Красноярске застройщиков хотят заставить выкупать дома из зоны КРТ по цене однушки

В Красноярске застройщиков хотят заставить выкупать дома из зоны КРТ по цене однушки

4 декабря 2024, 05:48
Фото: prmira.ru.
В Красноярске застройщиков планируют обязать выплачивать владельцам частных домов, которые попали в зону КРТ, компенсацию равную по стоимости 1-комнатной квартиры.

В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.

Люди утверждают, что у них есть официальные документы с оценкой в 41, 48 и 50 тысяч рублей. «ПМ» в мэрии сказали, что главу города просто не так поняли.

20 октября жители Николаевки записали видеообращение, в котором обвинили региональный следком в бездействии и попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. В ролике жители заявили, что их дома и земельные участки включили в зону КРТ без учета прав и их законных интересов.

Депутаты краевого заксобрания планируют внести новые поправки в закон о КРТ. Предполагается, что при расселении не аварийного многоквартирного дома застройщики будут обязаны предоставить людям равнозначное жилье по площади и количеству комнат.

При расселении частных домов, жилья блокированной застройки, садовых и дачных домов, владельцам полагается выплата в соответствии с оценкой.

В краевом ЗС подчеркнули, что, если оценка меньше минимальной, то собственник жилья должен получить выплату, как минимум, равную по стоимости 1-комнатной квартиры площадью 28 квадратных метров.

Поправки в закон рассмотрят на ближайшей сессии ЗС, которая состоится 5 декабря.

  • 19 ноября в Красноярске состоялось заседание по коллективному иску от жителей Николаевки — они не согласны, что их дома попали в зону КРТ без их согласия.
  • Николаевцы сообщили, что их якобы никто не уведомлял о КРТ, из-за чего они «не предприняли попыток выйти из КРТ». Представитель мэрии заявила, что людей предупреждали и даже размещали информационные щиты. При этом она не смогла ответить, где и когда их устанавливали.
  • Также представитель администрации рассказала, что встречи с жителями начали проводить еще в декабре 2022 года, поэтому все сроки на оспаривание КРТ они «нарушили сами».
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