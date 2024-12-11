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Posted 11 декабря, 09:17

Published 11 декабря, 09:17

Modified 11 декабря, 10:07

Updated 11 декабря, 10:07

В краевом суде призвали не сравнивать приговоры Глискову и экс-министру Пашиновой

В краевом суде призвали не сравнивать приговоры Глискову и экс-министру Пашиновой

11 декабря 2024, 09:17
Фото: Прокуратура Красноярского края / prmira.ru.
Сюжет
Дело Александра Глискова
В Красноярском краевом суде высказались о приговорах депутату заксобрания Александру Глискову и экс-министру соцполитики края Галине Пашиновой.

Глискова задержали по уголовному делу в начале ноября 2023 года. через 11 месяцев, 2 октября, ему вынесли приговор по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО» — назначили 10 колонии лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

По версии следствия, Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова взятку 5 млн рублей. За это он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал через посредников часть взятки — миллион. Глисков вину не признает.

9 октября вынесли приговор экс-министру социальной политики края Пашиновой — ей назначили 3 года и 10 месяцев условно по делу о превышении должностных полномочий при закупке подарков ветеранам. Дело рассматривалось с 2019 года.

По версии следователей, ее заместитель заключила 45 госконтрактов с предпринимателями на поставку электрочайников, мультиварок и другой техники на 4,3 млн, выделенных на подарки ветеранов ВОВ. Чиновники приобрели более дешевые аналоги на 1,2 млн, а оставшиеся средства присвоили себе.

Пашинова знала, что контракты не исполнены, но подписала документы для перевода денег компаниям. Вину не признала.

В краевом суде сообщили, что «сравнивать разные категории дел по ущербу — это некорректно», а потому «сравнивать дело и приговоры экс-министра Галины Пашиновой и депутата Александра Глискова — будет крайне неправильно. Здесь иные, разные составы преступления».

Также судьи отметили, что дело расследовалось в Центральном районном суде, а не у них. Они знают о намерениях Глискова подать апелляционную жалобу, с которой смогут ознакомиться в краевом суде.

  • Ранее мы писали о том, что думают политолог, адвокат и другие красноярцы о приговоре Глискова.
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