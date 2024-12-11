В краевом суде призвали не сравнивать приговоры Глискову и экс-министру Пашиновой

По версии следствия, Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова взятку 5 млн рублей. За это он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал через посредников часть взятки — миллион. Глисков вину не признает.