В краевом суде призвали не сравнивать приговоры Глискову и экс-министру Пашиновой

Posted 11 декабря, 09:17
Published 11 декабря, 09:17
Modified 11 декабря, 10:07
Updated 11 декабря, 10:07
По версии следствия, Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова взятку 5 млн рублей. За это он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал через посредников часть взятки — миллион. Глисков вину не признает.
9 октября вынесли приговор экс-министру социальной политики края Пашиновой — ей назначили 3 года и 10 месяцев условно по делу о превышении должностных полномочий при закупке подарков ветеранам. Дело рассматривалось с 2019 года.
По версии следователей, ее заместитель заключила 45 госконтрактов с предпринимателями на поставку электрочайников, мультиварок и другой техники на 4,3 млн, выделенных на подарки ветеранов ВОВ. Чиновники приобрели более дешевые аналоги на 1,2 млн, а оставшиеся средства присвоили себе.
Пашинова знала, что контракты не исполнены, но подписала документы для перевода денег компаниям. Вину не признала.
В краевом суде сообщили, что «сравнивать разные категории дел по ущербу — это некорректно», а потому «сравнивать дело и приговоры экс-министра Галины Пашиновой и депутата Александра Глискова — будет крайне неправильно. Здесь иные, разные составы преступления».
Также судьи отметили, что дело расследовалось в Центральном районном суде, а не у них. Они знают о намерениях Глискова подать апелляционную жалобу, с которой смогут ознакомиться в краевом суде.