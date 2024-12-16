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Posted 16 декабря, 01:09

Published 16 декабря, 01:09

Modified 16 декабря, 09:03

Updated 16 декабря, 09:03

В Красноярск идет мороз до -16

В Красноярск идет мороз до -16

16 декабря 2024, 01:09
Фото: prmira.ru.
В Красноярске на этой рабочей неделе резко похолодает, однако потом потеплеет.

По прогнозу сервиса gismeteo, в понедельник, 16 декабря, в Красноярске днем будет тепло — около -2 градусов. Однако уже в ночь на вторник резко похолодает — столбик термометра опустится до -13, днем будет -6 градусов.

Со среды по пятницу в городе будет достаточно морозно — в ночные часы ожидается -14…-16, днем около -12 градусов.

После этого начнет теплеть — в субботу, 21 декабря, ночью температура воздуха составит -11 градусов, в дневное время — около -7. В воскресенье будет еще теплее — в ночные часы около -9, днем ожидается -6 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Согласно прогнозу, на этой неделе со вторника по пятницу будет ясная погода и без осадков. Небольшой снег прогнозируется только в субботу.

Неделя будет практически безветренной — сильные порывы ветра до 16 м/с ожидаются только сегодня, 16 декабря.

  • Начало декабря в Красноярске было теплым. Синоптик Дмитрий Ульянов объяснял «ПМ», что тепло было из-за того, что город находился в теплом секторе циклона.
  • Еще ранее он говорил, что зима стала приходить позже. «Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Зима#Потепление#Похолодание#Декабрь
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