В Красноярск идет мороз до -16

Posted 16 декабря, 01:09
Published 16 декабря, 01:09
Modified 16 декабря, 09:03
Updated 16 декабря, 09:03
По прогнозу сервиса gismeteo, в понедельник, 16 декабря, в Красноярске днем будет тепло — около -2 градусов. Однако уже в ночь на вторник резко похолодает — столбик термометра опустится до -13, днем будет -6 градусов.
Со среды по пятницу в городе будет достаточно морозно — в ночные часы ожидается -14…-16, днем около -12 градусов.
После этого начнет теплеть — в субботу, 21 декабря, ночью температура воздуха составит -11 градусов, в дневное время — около -7. В воскресенье будет еще теплее — в ночные часы около -9, днем ожидается -6 градусов.
Согласно прогнозу, на этой неделе со вторника по пятницу будет ясная погода и без осадков. Небольшой снег прогнозируется только в субботу.
Неделя будет практически безветренной — сильные порывы ветра до 16 м/с ожидаются только сегодня, 16 декабря.