Погибшие от отравления дети из Красной сопки дышали ядом более 10 часов

Posted 29 декабря, 06:16
Published 29 декабря, 06:16
Modified 29 декабря, 08:42
Updated 29 декабря, 08:42
Руководитель управления криминалистики краевого СК Артем Кротов рассказал ТАСС, что следователи установили непрерывное поступление в организм детей токсина несколькими путями. Токсическое средство (пиретроиды) могло попасть в организм детей несколькими путями: через прием пищи, дыхание, прикосновение и так далее.
«Всасывание через кожу и слизистые при соприкосновении с загрязненными инсектицидным средством предметами обстановки, одежды, постельным бельем и так далее. Ингаляционным способом — вдыхание влажного воздуха, в том числе паров, содержащих инсектицидное средство. Через желудочно-кишечный тракт — при употреблении воды, пищевых продуктов, загрязненных инсектицидным средством», — пояснил Кротов.
Следователь также уточняет, что эксперты установили возможность токсического воздействия в течение длительного времени, отметив, что семья находилась под токсическим воздействием больше 10-13 часов.
«[Установлена] возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов».
Всего, по данным СК по региону, в рамках расследования дела провели четыре комиссионные судебно-медицинские экспертизы.
Трагедия произошла 21 сентября. Двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы. Жена отравилась, будучи беременной, через 1,5 месяца она родила здорового ребенка.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.