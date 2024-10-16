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Молоко

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Октябрь
В Красноярске нашли молочку с заниженным содержанием жира и белка. Почему это плохо?
16 октября, 04:19
«Золотая» молочка: на сколько и почему дорожает масло в Красноярске
8 октября, 11:48
«Огромный дефицит»: почему в Красноярске выросли цены на молоко
2 октября, 11:53
Сентябрь
Красноярскую «Искру» обязали разливать молоко по литру вместо 950 мл
Прокуратура обязала АО «Искра» разливать молоко в литровые пачки, а не 950 миллилитров, как было раньше.
26 сентября, 04:37
Август
Завод «Млада» хотят обанкротить. Это один из крупнейших производителей молока в крае
В Красноярском крае хотят признать банкротом завод «Млада». Это одно из крупнейших предприятий в регионе по производству молока, молочных напитков и соков.
12 августа, 10:09
Молочный комплекс за 3,5 миллиарда рублей строят на юге Красноярского края
4 августа, 06:21
Июль
Красноярцам рассказали, как правильно выбрать молоко. Подробная инструкция
В краевом Роспотребнадзоре дали красноярцам несколько советов, которые помогут выбрать качественное молоко.
8 июля, 12:10
Июнь
В Красноярском крае нашли молочку с кишечной палочкой. Какие продукты заражены
В Красноярском крае в молочных продуктах одного из местных производителей нашли кишечную палочку.
14 июня, 09:05
Май
У популярных марок молока нарушения. Что отвечают Семенишна, Таежный исток и другие
30 мая, 11:14
В красноярских магазинах нашли молоко, которое опасно пить. Что это за марки?
16 мая, 12:52
Март
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты для блинов к Масленице
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как выбрать и подготовить ингредиенты для блинов к Масленице.
10 марта, 12:26
Февраль
Красноярцы выбрали самое вкусное молоко. Смотрим топ-3
Красноярцы составили топ производителей, у которых самое вкусное молоко.
11 февраля, 04:56
Январь
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно разложить продукты в холодильнике, чтобы они долго хранились и не портились.
21 января, 09:23
Декабрь 2023
В красноярских магазинах стало меньше молока. Что случилось?
15 декабря 2023, 08:21

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