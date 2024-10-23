Сбежавшие от родителей дети не просились в детдом? Подробности побега от прокуратуры

Добрались до старого дома на автобусе. Сейчас выясняется, как они смогли купить билеты. В прокуратуре подтверждают, что сейчас дети находятся в соцучреждении, но это временно. Там с ними будут работать психолог, сотрудники прокуратуры и ПДН.