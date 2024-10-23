Сбежавшие от родителей дети не просились в детдом? Подробности побега от прокуратуры

Posted 23 октября, 10:46
Published 23 октября, 10:46
Modified 23 октября, 11:09
Updated 23 октября, 11:09
В понедельник, 21 октября, в полицию обратились две родные сестры и сообщили о пропаже детей.
22 октября в полиции сообщили, что 11-летнюю девочку и ее 10-летнего двоюродного брата нашли в 30 километрах от дома. Они находились в одном из заброшенных домов в селе Парная.
Как утверждает Baza, брат и сестра сбежали из дома якобы из-за того, что просто хотели побыть в тишине.
По информации телеграм-канала, дети якобы устали от братьев и сестер, гостей и постоянного шума, поэтому решили сбежать на неделю в дом в селе Парная, где раньше жила их тетя со своей семьей.
Как пишет Baza, когда детей нашли полицейские, брат и сестра попросили отправить их в детский дом на неделю.
Издание krsk.aif.ru со ссылкой на краевую прокуратуру сообщает, что информация о детдоме ложная. По предварительным данным, накануне пропажи девочка взяла у тети 10 тысяч рублей, за это ее отчитали. И «с целью привлечения внимания» она решила сбежать из дома вместе с двоюродным братом.
Прокуратура начала проверку. Семья считается благополучной, мамы детей — сестры, живут вместе. Мама мальчика работает и воспитывает ребенка, вторая женщина — многодетная мать, у нее трое детей. Отцов у обоих детей нет.
В Парном раньше жил мальчик с мамой, они переехали в Шарыпово только год назад. Пока искали квартиру — заселились к родственникам. Ребенок хотел вернуться обратно — в селе у него остались друзья.
Добрались до старого дома на автобусе. Сейчас выясняется, как они смогли купить билеты. В прокуратуре подтверждают, что сейчас дети находятся в соцучреждении, но это временно. Там с ними будут работать психолог, сотрудники прокуратуры и ПДН.