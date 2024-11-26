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Posted 26 ноября, 02:35

Published 26 ноября, 02:35

Modified 26 ноября, 02:35

Updated 26 ноября, 02:35

В Красноярске 26 ноября потеплеет до +1

В Красноярске 26 ноября потеплеет до +1

26 ноября 2024, 02:35
Фото: prmira.ru.
В Красноярск во вторник вернется плюсовая температура. Об этом рассказали в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в Красноярске 26 ноября будет переменная облачность. Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до +1.

Преимущественно будет без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.

«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • Ранее мы составили подробный прогноз погоды на эту неделю. Его можно посмотреть тут.
  • «ПМ» составил прогноз на зиму. В декабре среднемесячная температура будет выше многолетних значений, в январе сильных морозов ждать не стоит, а февраль будет малоснежным.
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Ноябрь#Потепление#Среднесибирское УГМС
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