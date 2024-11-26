В Красноярске 26 ноября потеплеет до +1

Posted 26 ноября, 02:35
Published 26 ноября, 02:35
Modified 26 ноября, 02:35
Updated 26 ноября, 02:35
По прогнозам синоптиков, в Красноярске 26 ноября будет переменная облачность. Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до +1.
Преимущественно будет без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.
«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».