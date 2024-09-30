В Красной Сопке хоронят четверых детей, погибших от отравления. Люди несут игрушки

Posted 30 сентября, 05:34
Published 30 сентября, 05:34
Modified 30 сентября, 06:26
Updated 30 сентября, 06:26
Трагедия в селе произошла 21 сентября. Утром двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября вечером скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Жители поселка собрались, чтобы проститься с погибшими. Фотографиями делится издание Ngs24.ru. Люди несут венки и игрушки.
На прощание с детьми приехал глава поселка Олег Пономарев. Он рассказал журналистам, что организацию похорон местные власти взяли на себя.
«Район всё сделал, и сельсовет участие полностью принял, помогаем. Родственники пока ни в чем не нуждаются, вопросов нет, все вопросы решаются на месте. Собраны деньги. Родственники говорят, что хватит даже на памятник хороший и оградку. Собирал район, все сельсоветы в районе и жители. Сумму я не знаю, потому что шло напрямую родственникам, — цитирует Пономарева издание.
Детей похоронят на местном поселковом кладбище. Церемонию прощания проведут в местном Доме культуры — в день похорон все увеселительные мероприятия там отменили.
Пока точно неизвестно, что стало причиной отравления семьи и смерти детей. Однако сейчас приоритетной версией у следователей является отравление препаратом для насекомых.
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