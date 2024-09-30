В Красной Сопке хоронят четверых детей, погибших от отравления. Люди несут игрушки

21 сентября вечером скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.