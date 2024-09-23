В Красноярске еще не во все дома дали отопление. Но уже планируют первое отключение

Posted 23 сентября, 11:47
Published 23 сентября, 11:47
Modified 23 сентября, 11:49
Updated 23 сентября, 11:49
Как сообщили в мэрии, отопление «подано во все здания города», но в семи многоквартирных домах есть «сложности с подачей тепла». Это дома по следующим адресам:
На Маркса, Мира и Декабристов отопления нет из-за аварий на сетях. На Можайского управляющая компания «не может завершить ремонтные работы» на внутридомовых сетях. На Московской и Чайковского — проблемы с запуском отопления из-за капремонта.
Еще в мэрии предупредили, что на этой неделе, с 23 по 29 сентября уже запланировано отключение отопления в микрорайоне Черёмушки.
«Там проводили масштабную модернизацию тепловых сетей. Работы шли все лето. Подрядные организации СГК меняли два магистральных трубопровода — подающий и обратный. На днях микрорайон будут переподключать к обновлённой сети», — объяснили в администрации.
На время отопление отключат в 517 зданиях, 380 из них —жилые дома, 27 — социальные объекты. Однако точных дат и времени работ пока нет, о них в мэрии обещали сообщить дополнительно.