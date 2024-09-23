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Posted 23 сентября, 11:47

Published 23 сентября, 11:47

Modified 23 сентября, 11:49

Updated 23 сентября, 11:49

Жители красноярских Черемушек на этой неделе останутся без отопления

В Красноярске еще не во все дома дали отопление. Но уже планируют первое отключение

23 сентября 2024, 11:47
Фото: 1MI

Жители красноярских Черемушек на этой неделе останутся без отопления

В Красноярске в нескольких домах до сих пор нет отопления. В мэрии говорят, что настройка системы центрального отопления еще завершается.

Как сообщили в мэрии, отопление «подано во все здания города», но в семи многоквартирных домах есть «сложности с подачей тепла». Это дома по следующим адресам:

  • Мира, 33;
  • Карла Маркса, 58;
  • Декабристов, 30;
  • Можайского, 14;
  • Московская, 22 и 28;
  • Чайковского, 7.

На Маркса, Мира и Декабристов отопления нет из-за аварий на сетях. На Можайского управляющая компания «не может завершить ремонтные работы» на внутридомовых сетях. На Московской и Чайковского — проблемы с запуском отопления из-за капремонта.

Еще в мэрии предупредили, что на этой неделе, с 23 по 29 сентября уже запланировано отключение отопления в микрорайоне Черёмушки.

«Там проводили масштабную модернизацию тепловых сетей. Работы шли все лето. Подрядные организации СГК меняли два магистральных трубопровода — подающий и обратный. На днях микрорайон будут переподключать к обновлённой сети», — объяснили в администрации.

На время отопление отключат в 517 зданиях, 380 из них —жилые дома, 27 — социальные объекты. Однако точных дат и времени работ пока нет, о них в мэрии обещали сообщить дополнительно.

  • Отопительный сезон стартовал 12 сентября. Некоторые красноярцы до сих пор пишут о том, что в их квартирах холодно, и спрашивают, сколько они заплатят за неполный месяц тепла. Вот что говорят энергетики.
  • В мэрии заверяют, что «качественное отопление» во всех квартирах и зданиях города должно быть обеспечено к 25 сентября.
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