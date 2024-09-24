Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы

Posted 24 сентября, 12:02
Published 24 сентября, 12:02
Modified 24 сентября, 14:29
Updated 24 сентября, 14:29
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Информацию о выписке сообщили в СК. 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину могут выписать уже 25 или 26 сентября. Сейчас супруги находятся в БСМП.
Ранее следователи сообщили, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса от насекомых, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика.
В прокуратуре назвали отравление аэрозольным препаратом от насекомых главной версией смерти детей.