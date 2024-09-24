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Posted 24 сентября, 12:02

Published 24 сентября, 12:02

Modified 24 сентября, 14:29

Updated 24 сентября, 14:29

Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы

Родителей четверых умерших от отравления детей могут скоро выписать из больницы

24 сентября 2024, 12:02
Фото: СК Красноярского края
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Отравление семьи
Супругов из Назаровского района могут выписать из больницы в ближайшие дни. Они и их дети попали туда с тяжелым отравлением.

Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

Информацию о выписке сообщили в СК. 34-летнего мужчину и 32-летнюю женщину могут выписать уже 25 или 26 сентября. Сейчас супруги находятся в БСМП.

Ранее следователи сообщили, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса от насекомых, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика.

В прокуратуре назвали отравление аэрозольным препаратом от насекомых главной версией смерти детей.

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