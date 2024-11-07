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Posted 7 ноября, 09:54

Published 7 ноября, 09:54

Modified 7 ноября, 10:20

Updated 7 ноября, 10:20

В Канске мужчина спускался по простыням с 4 этажа и разбился

В Канске мужчина спускался по простыням с 4 этажа и разбился

7 ноября 2024, 09:54
Фото: Лимон ТВ.
В Канске мужчина сорвался с 4 этажа, спускаясь на улицу по простыням. Видео падения опубликовали в ЧП Канск. В комнате он жил один.
Видео: ЧП Канск. Момент падения

ЧП произошло сегодня на улице 40 лет Октября. Он скинул веревку из окна общежития, но узлы не выдержали и мужчина сорвался. Скорая констатировала смерть.

Как говорят соседи, в комнате погибший жил один, дверь была заперта.

В краевой полиции «ПМ» рассказали, что мужчине было 63 года. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, как из окна многоэтажки на Мартынова выпал 75-летний мужчина и разбился. Он болел. А в сентябре 28-летний парень выпал из окна многоэтажки на улице Лесников, 23 и едва не задел прохожих.

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