В Канске мужчина спускался по простыням с 4 этажа и разбился

Posted 7 ноября, 09:54
Published 7 ноября, 09:54
Modified 7 ноября, 10:20
Updated 7 ноября, 10:20
ЧП произошло сегодня на улице 40 лет Октября. Он скинул веревку из окна общежития, но узлы не выдержали и мужчина сорвался. Скорая констатировала смерть.
Как говорят соседи, в комнате погибший жил один, дверь была заперта.
В краевой полиции «ПМ» рассказали, что мужчине было 63 года. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее мы рассказывали, как из окна многоэтажки на Мартынова выпал 75-летний мужчина и разбился. Он болел. А в сентябре 28-летний парень выпал из окна многоэтажки на улице Лесников, 23 и едва не задел прохожих.