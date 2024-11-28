Следователи просят отправить в СИЗО убийцу школьницы

Posted 28 ноября, 05:04
Published 28 ноября, 05:04
Modified 28 ноября, 06:39
Updated 28 ноября, 06:39
Сообщалось, что вечером 23 ноября школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали. Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание.
Далее следователи выяснили «еще один факт преступной деятельности». После того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.
Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть домашние животные, но он оставил ее в постройке и ушёл.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Мужчине вменяют убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.