Сосед, убивший школьницу в свинарнике, мог домогаться других

Posted 29 ноября, 10:48
Published 29 ноября, 10:48
Modified 29 ноября, 11:12
Updated 29 ноября, 11:12
Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района 17-летняя школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание.
Далее следователи выяснили, что, после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.
Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные в хлеву, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.
Жительница Ушканки и многодетная мать по имени Надежда в разговоре с «7 каналом Красноярск» обвинила 41-летнего мужчину в домогательствах.
«Он был спокойный, но все его побаивались. Детей он домогался, моих сестер-то точно.
Как-то мой муж на смене был, я тогда беременная была. Я ночью проснулась, а он сидит у меня у коленей и ногу гладит. Я всполошилась, говорю, сейчас жене твоей позвоню. Он говорит, мол, извините, сейчас пойду домой спать», — заявила Надежда.
В СК «Проспекту Мира» сообщили, что таких заявлений против мужчины в органы ранее не подавали.
Однако, уточнили в СК, жителей села будут допрашивать и постараются «выяснить и этот вопрос».