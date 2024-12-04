2 человека погибли в массовой аварии на юге Красноярского края. Еще 3 пострадали

Posted 4 декабря, 01:12
Published 4 декабря, 01:12
Modified 4 декабря, 01:13
Updated 4 декабря, 01:13
Все произошло накануне вечером, 3 декабря, на трассе Р-257 «Енисей». Предварительно, водитель «Тойоты Платц» ехал в сторону Абакана и в какой-то момент выехал на встречку.
Столкнувшись с «Ладой Приорой», иномарка врезалась в грузовик «Хитрак» и «ВАЗ-2114». В результате 2 пассажиров «Тойоты» погибли на месте.
Водителей «Лады», ВАЗа» и «Тойоты» госпитализировали в больницу. Выяснилось, что водитель «Тойоты» был пьян. Прибор показал — 1,046 мг/л.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности случившегося.