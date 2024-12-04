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Posted 4 декабря, 01:12

Published 4 декабря, 01:12

Modified 4 декабря, 01:13

Updated 4 декабря, 01:13

2 человека погибли в массовом ДТП на юге Красноярского края

2 человека погибли в массовой аварии на юге Красноярского края. Еще 3 пострадали

4 декабря 2024, 01:12
Фото: t.me/mvd_24.

2 человека погибли в массовом ДТП на юге Красноярского края

В Красноярском крае в Минусинском районе произошла смертельная авария с участием 4 автомобилей.

Все произошло накануне вечером, 3 декабря, на трассе Р-257 «Енисей». Предварительно, водитель «Тойоты Платц» ехал в сторону Абакана и в какой-то момент выехал на встречку.

Столкнувшись с «Ладой Приорой», иномарка врезалась в грузовик «Хитрак» и «ВАЗ-2114». В результате 2 пассажиров «Тойоты» погибли на месте.

Видео: t.me/mvd_24.

Водителей «Лады», ВАЗа» и «Тойоты» госпитализировали в больницу. Выяснилось, что водитель «Тойоты» был пьян. Прибор показал — 1,046 мг/л.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности случившегося.

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