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Posted 28 января, 09:19

Published 28 января, 09:19

Modified 28 января, 11:27

Updated 28 января, 11:27

Депутат Дюков назвал мэра Логинова руководителем коррупционных схем

Депутат Дюков назвал мэра Логинова руководителем коррупционных схем

28 января 2025, 09:19
Фото: Владислав Логинов.
Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков назвал мэра Владислава Логинова «руководителем организованного сообщества» и заявил о его грядущей отставке. Такое заявление он сделал на фоне возбуждения уголовных дел о взятках среди бывших городских чиновников.

Дюков в интервью политическому консультанту Алексею Аксютенко сказал, что знает, за какую взятку по уголовному делу проходит его бывший коллега, экс-депутат Павел Креско. Дюков заявил, что просил Креско рассказать силовикам о коррупционных преступлениях в городе.

На вопрос, может ли мэр Логинов знать о коррупции, Дюков ответил, что он «уверен» в этом.

«Мое мнение, что Владислав Анатольевич [Логинов] является руководителем этого организованного сообщества, ибо действия такого широкого спектра чиновников из разных департаментов, управлений, муниципальных предприятий связать невозможно».

В пресс-службе мэрии сообщили «Проспекту Мира», что оставят заявление Дюкова без комментариев.

Дюков не первый раз высказывается против Логинова. В этом интервью он заявил, что его неоднократно просили не высказываться негативно о мэре и власти, иначе могут возникнуть проблемы в карьере.

  • В конце августе Дюков попросил губернатора Михаила Котюкова отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» властей по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее. В мэрии говорили, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову отвечали, что оснований для отставки Логинова нет.
  • В начале декабря Дюков вновь попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Все из-за уголовных дел против экс-чиновников. Однако ответа не было.
  • Позднее Дюков запустил петицию с просьбой об отставке Логинова, однако сейчас она набрала менее тысячи подписей.
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