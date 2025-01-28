Депутат Дюков назвал мэра Логинова руководителем коррупционных схем

Posted 28 января, 09:19
Published 28 января, 09:19
Modified 28 января, 11:27
Updated 28 января, 11:27
На вопрос, может ли мэр Логинов знать о коррупции, Дюков ответил, что он «уверен» в этом.
«Мое мнение, что Владислав Анатольевич [Логинов] является руководителем этого организованного сообщества, ибо действия такого широкого спектра чиновников из разных департаментов, управлений, муниципальных предприятий связать невозможно».
В пресс-службе мэрии сообщили «Проспекту Мира», что оставят заявление Дюкова без комментариев.
Дюков не первый раз высказывается против Логинова. В этом интервью он заявил, что его неоднократно просили не высказываться негативно о мэре и власти, иначе могут возникнуть проблемы в карьере.