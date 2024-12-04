Когда в Красноярский край придут морозы

Posted 4 декабря, 10:15
Published 4 декабря, 10:15
Modified 4 декабря, 10:17
Updated 4 декабря, 10:17
Такой прогноз в разговоре с «ПМ» дал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
Речь идет о погоде в центральных и южных районах региона.
По словам специалиста, до 8 декабря температура в этих территориях будет выше нормы. В четверг, 5 декабря, ночью ожидается -5…-10 градусов, местами от -15 до -20. Днем температура воздуха составит -1…-6, местами до -12.
«6 и 7 декабря в центральных районах в ночные часы будет около -3…-8 градусов, местами до -13…-18. В дневное время от 0 до -5, местами -10…-15.
В южных районах ночью в пятницу и субботу ожидается -8…-15, при этом температура может опуститься до -20…-25 градусов. Днем будет около -5…-8, местами до -13.
В воскресенье, 8 декабря, в южных и центральных районах ночью от -8 до -13, местами -18…-23 градусов. Днем около -5…-10, местами до -15…-20 градусов».
По прогнозу, в следующие понедельник и вторник в край придет похолодание. В эти дни температура приблизится к значениям, близким к декабрьским.
«Ориентировочно 9 и 10 декабря в ночные часы прогнозируется -15…-20 градусов, местами от -25 до -30. Днем ожидается около -10…-15, местами температура воздуха может опуститься до -23 градусов. По большому счету, для этих дат это вполне декабрьские температуры».
До конца этой недели в центральных и южных районах края ежедневно будет идти снег.