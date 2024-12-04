prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 10:15

Published 4 декабря, 10:15

Modified 4 декабря, 10:17

Updated 4 декабря, 10:17

Когда в Красноярский край придут морозы

Когда в Красноярский край придут морозы

4 декабря 2024, 10:15
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае в начале следующей недели ожидается похолодание.

Такой прогноз в разговоре с «ПМ» дал начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Речь идет о погоде в центральных и южных районах региона.

По словам специалиста, до 8 декабря температура в этих территориях будет выше нормы. В четверг, 5 декабря, ночью ожидается -5…-10 градусов, местами от -15 до -20. Днем температура воздуха составит -1…-6, местами до -12.

«6 и 7 декабря в центральных районах в ночные часы будет около -3…-8 градусов, местами до -13…-18. В дневное время от 0 до -5, местами -10…-15.
В южных районах ночью в пятницу и субботу ожидается -8…-15, при этом температура может опуститься до -20…-25 градусов. Днем будет около -5…-8, местами до -13.
В воскресенье, 8 декабря, в южных и центральных районах ночью от -8 до -13, местами -18…-23 градусов. Днем около -5…-10, местами до -15…-20 градусов».

По прогнозу, в следующие понедельник и вторник в край придет похолодание. В эти дни температура приблизится к значениям, близким к декабрьским.

«Ориентировочно 9 и 10 декабря в ночные часы прогнозируется -15…-20 градусов, местами от -25 до -30. Днем ожидается около -10…-15, местами температура воздуха может опуститься до -23 градусов. По большому счету, для этих дат это вполне декабрьские температуры».

До конца этой недели в центральных и южных районах края ежедневно будет идти снег.

  • Ранее Дмитрий Ульянов дал прогноз на декабрь в Красноярске и рассказал, ждать ли красноярцам морозов.
  • Тут можно посмотреть прогноз погоды на новогоднюю ночь в Красноярске.
Читайте также:
Прогноз погоды на декабрь 2024 года в КрасноярскеКакая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогнозКакие витамины нужны взрослым для укрепления иммунитета зимой
#Никита Алексеев#Общество#Погода#Красноярский край#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Дмитрий Ульянов#Холод#Зима#Морозы#Синоптики#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика