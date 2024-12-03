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Posted 3 декабря, 04:22

Published 3 декабря, 04:22

Modified 3 декабря, 05:29

Updated 3 декабря, 05:29

Отцу 4 погибших детей из Красной Сопки предъявили обвинение. Ему грозит до 4 лет

Отцу 4 погибших детей из Красной Сопки предъявили обвинение. Ему грозит до 4 лет

3 декабря 2024, 04:22
Фото: СК по Красноярскому краю.
Сюжет
Отравление семьи
Следователи предъявили обвинение отцу четверых погибших детей из Красной Сопки. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Вечером 20 сентября глава семейства обработал дом от насекомых дихлофосом. При этом, по версии следствия, мужчина проигнорировал рекомендации о защитных мерах, нормально не проветрил помещение и не провел влажную уборку в доме.

В результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

На допросе 34-летний мужчина признал свою вину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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