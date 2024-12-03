Отцу 4 погибших детей из Красной Сопки предъявили обвинение. Ему грозит до 4 лет

Posted 3 декабря, 04:22
Published 3 декабря, 04:22
Modified 3 декабря, 05:29
Updated 3 декабря, 05:29
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Вечером 20 сентября глава семейства обработал дом от насекомых дихлофосом. При этом, по версии следствия, мужчина проигнорировал рекомендации о защитных мерах, нормально не проветрил помещение и не провел влажную уборку в доме.
В результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.
На допросе 34-летний мужчина признал свою вину. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.